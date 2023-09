Flamengo lidera e Botafogo sobe posições: veja projeção do ranking da CBF para 2024

Para que serve o ranking de clubes da CBF?



Até 2023, a CBF distribuía dez vagas para a Copa do Brasil via ranking de clubes. A partir da edição de 2024, o procedimento será diferente, mas a lista seguirá sendo relevante no cenário nacional.



Isso porque o ranking de clubes serve como base para o Ranking Nacional de Federações (RNF), onde os pontos de todos os clubes de todas a federações são somados. É através deste ranking de federações que a CBF distribuirá as vagas da Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Verde e Série D.



Além disso, o ranking de clubes será usado na separação dos potes da Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Copa Verde, bem como são determinados os grupos de cotas das Copas do Brasil, Nordeste e Verde.



A divulgação oficial do RNC e RNF será feita ao fim da temporada 2023.