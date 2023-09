Números e suas interpretações: demissão de Hansi Flick e recorde de Neymar

De acordo com os critérios da Fifa, Neymar ultrapassou Pelé, porque nas contas dela, só estão computados jogos entre seleções. Interpretação dos números.



Neymar foi homenageado pela CBF, que considera Pelé o maior artilheiro, porque nas suas contas estão considerados todos os adversários que a seleção brasileira enfrenta, sejam eles times ou seleções. Interpretação dos números.



O brilhante jornalista e meu conterrâneo, Thales Machado, dissecou os gols de cada um, através da “qualidade” do adversário enfrentado. Acredito que fez isso na intenção de manter viva a memória do mais famoso tricordiano (quem nasce em Três Corações) do mundo. Eu, como bom tricordiano que sou, gostei muito. Números e suas interpretações.



Outros jornalistas, influenciadores e curiosos do futebol também fizeram sua interpretação, algumas dignas de questionamento e outras, que conseguiram diminuir, mais uma vez, o feito do craque brasileiro, e são dignas e merecedoras do meu mais absoluto desprezo.



Hoje às 23h teremos o segundo jogo da era Diniz, contra a não tão frágil seleção do Peru, em Lima.



Os números seguirão frios. As interpretações seguirão soltas.



Aliás, não podemos confundir interpretação com narrativa. Pensa nisso!



