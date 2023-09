Flamengo supera Real Madrid, Manchester City e Liverpool em ranking de público mundial

Flamengo fora do top 10, mas na frente de gigantes europeus



✔️ Em 10 jogos como mandante no Brasileirão 2023, o Flamengo acumula uma média de 58.020 torcedores presentes por jogo.



✔️ Em ranking mundial, usando dados da última temporada europeia, o clube carioca aparece na 13ª posição e é o único representante brasileiro no top 20.



+ Bundesliga é a liga com maior média de público no mundo, e Brasileirão fica no top 5; veja ranking



✔️ Vale ressaltar que ainda há a possibilidade de melhorar essa classificação, já que o campeonato ainda está em andamento.