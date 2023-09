Manchester United terá patrocínio mais valioso do futebol mundial; veja ranking

A Snapdragon estampará a marca na frente das camisas dos times masculino e feminino do Manchester United. A TeamViewer, patrocinadora atual, decidiu não renovar com o clube e deixará o espaço ao fim da temporada 2023/24.



Os patrocínios mais valiosos do futebol mundial



✔️ O acordo do Manchester United estará no mesmo patamar do patrocínio máster do Real Madrid e a Emirates. A parceria do clube espanhol com a companhia aérea foi renovada em 2022 e também rende € 70 milhões por temporada.



✔️ PSG, Barcelona e Manchester City completam o top 5. Confira os valores convertidos e aproximados abaixo.