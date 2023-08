Milhões em jogo: entenda o peso da classificação à Libertadores para as finanças do Atlético-MG

Bilheteria milionária em risco



Além da premiação, a presença na Libertadores garantiria ao Atlético-MG milhões de reais com a venda de ingressos.



Em seis jogos como mandante na edição deste ano, o Galo teve uma arrecadação bruta de R$ 13,3 milhões. O montante líquido, o que realmente cai nos cofres do clube, foi superior a R$ 8,5 milhões.



+ Finanças do Atlético-MG explicadas: maior dívida do futebol brasileiro tem solução?



Com a Arena MRV prestes a ser inaugurada, o clube espera faturar ainda mais com a venda de ingressos. A participação na Libertadores 2024, portanto, seria crucial para essa fonte de receita do Galo.