Entenda rigorosa política para proteger os patrocinadores oficiais dos Jogos Olímpicos

A isso se somam as marcas da edição Paris-2024, como seus mascotes, a tocha e o cartaz oficial. Tudo está protegido para ser usado e explorado unicamente pelos responsáveis ou patrocinadores oficiais.



- Há um controle extremamente forte do Comitê [Olímpico Internacional] sobre o que as empresas podem fazer - explica à AFP Vanessa Bouchara, advogada especialista em propriedade intelectual.



Em fevereiro, a associação Sporsora, que reúne atores do esporte, já informava que "1.500 produtos foram retirados ou destruídos" e que foram enviadas "mais de 650 cartas de pedido e recordatório de direitos" desde 2019.



No passado, a marca esportiva Le Coq Sportif, que fabrica atualmente artigos para as seleções da França, foi condenada por fabricar calçados que mencionavam "o sonho olímpico".



Também são suscetíveis de serem acionados legalmente diversos usos não autorizados como anéis olímpicos feitos com 'macarons' (doce típico francês) ou a presença destes aros na embalagem de preservativos, como detalhou recentemente o diretor-geral do Comitê Olímpico francês, Skander Karaa.