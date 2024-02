Faltam 150 dias! Entenda de onde vem o dinheiro dos Jogos Olímpicos Paris 2024

O orçamento cobre todos os aspectos do planejamento, organização e realização do evento, incluindo aluguel, prepação e operação das instalações, organização das competições, recepção das delegações, alojamento e transporte dos atletas, segurança nos locais de competição, entre outros custos.



💰 De onde vem o dinheiro dos Jogos?



- Alocação do COI (direitos de TV e patrocinadores): 1,2 bilhão de euros (R$ 6,5 bilhões)

- Bilheteria: 1,1 bilhão de euros (R$ 5,9 bilhões)

- Hospitalidade: 170 milhões de euros (R$ 915 milhões)

- Licenciamento: 127 milhões de euros (R$ 685 milhões)

- Patrocínios e parcerias: 1,226 bilhão de euros (R$ 6,6 bilhões)

- Outras receitas: 193 milhões (R$ 1 bilhão)