Fluminense terá o 4º maior patrocínio máster do Brasil; veja ranking

💰 Os maiores patrocínios máster do Brasil



O dono do maior acordo de patrocínio máster é o Corinthians, que fechou com a casa de apostas VaideBet por R$ 370 milhões em três anos. Serão R$ 120 milhões anuais e R$ 10 milhões em luvas.



O Flamengo aparece em seguida no ranking com um acordo com a Pixbet. O acordo é válido por duas temporadas e renderá R$ 85 milhões anuais ao clube.



O Palmeiras completa o top 3, mas merece uma ressalva. A Crefisa/FAM paga R$ 81 milhões fixos por ano por todas as propriedades do uniforme - e não apenas o espaço máster. Confira o ranking abaixo:



1. Corinthians - Vai de Bet (R$ 120 milhões)

2. Flamengo - Pixbet (R$ 85 milhões)

3. Palmeiras - Crefisa (R$ 81 milhões)

4. São Paulo - SuperBet (R$ 52 milhões)

4. Fluminense - SuperBet (R$ 52 milhões)

6. Grêmio - Banrisul (R$ 30 milhões)

6. Internacional - Banrisul (R$ 30 milhões)

8. Santos - Blaze (R$ 28 milhões)*

9. Botafogo - PariMatch (R$ 27 milhões)

10. Cruzeiro - Betfair (R$ 25 milhões)



* Nota: O Santos renegociou recentemente o seu contrato com a Blaze. O vínculo de dois anos vai render um total de R$ 55,4 milhões ao clube - uma média de R$ 27,7 milhões.