Cristiano Ronaldo ainda mantém o seu reinado no Instagram – e fatura milhões com esse feito

O seu eterno rival Cristiano Ronaldo foi o primeiro a atingir a marca. O português ainda permanece no topo no quesito popularidade com uma distância em torno de 124 milhões de seguidores.



De acordo com Sportico, Messi é seguido por 20% da base de 2,5 bilhões de usuários ativos mensais no Instagram.



Ele tem mais seguidores do que todos os jogadores atuais da NFL juntos e lidera o total acumulado de 154 times nas cinco principais ligas esportivas da América.



Alegações de seguidores “fakes”



Embora a contagem de seguidores de Ronaldo possa parecer impressionante à primeira vista, uma análise recente publicada pelo portal Yard Barker, sugere que mais de 150 milhões desses seguidores podem ser considerados como "fakes".



É importante destacar que esses seguidores "fakes" são contas inativas ou criadas com o único propósito de inflar artificialmente o número de seguidores de outras contas.



Surpreendentemente, a presença de seguidores "fakes" não afasta as marcas de estabelecerem parcerias com Ronaldo, pois o jogador não é o único a enfrentar este problema no seu perfil.



De fato, seu enorme número de fãs ao redor do mundo ainda resulta em ganhos substanciais para quem utiliza o jogador como “garoto propaganda” – um exemplo notável, é campanha publicitária protagonizada pelo jogador para a marca de shampoos Clear Men.



