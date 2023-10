Entenda como o críquete, novo esporte olímpico, se tornou um negócio multibilionário

A ascensão do críquete na Índia e no mundo



O momento decisivo para o críquete se tornar um negócio multibilionário foi a fundação da Indian Premier League (IPL), em 2008. Com cerimônias glamorosas, equipes repletas de estrelas e audiência massiva, a liga indiana revolucionou ao unir esporte, entretenimento e negócios.



Com modelo de negócios similar às ligas norte-americanas, a IPL é um torneio de curta duração, sendo disputada anualmente entre abril e maio. Ainda assim, se tornou um sucesso comercial e inspirou a criação de ligas de críquete em outros países, como a Big Bash League (BBL) na Austrália e a Pakistan Super League (PSL).



Mas, afinal, de onde vem o dinheiro? A resposta é simples: da venda de direitos de transmissão e cotas de patrocínios. Com bilhões de pessoas interessadas no esporte, as emissoras e empresas estão mais do que dispostas a pagar caro para se associarem ao críquete.