Quem são os astros do esporte que se tornaram investidores na Fórmula 1?

Os novos investidores da Alpine na Fórmula 1:



➤ Trent Alexander-Arnold, lateral-direito do Liverpool e da seleção da Inglaterra.

➤ Juan Mata, meia do Vissel Kobe, ex-Manchester United e Chelsea. Vencedor da Copa do Mundo e da Euro pela seleção espanhola.

➤ Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs, duas vezes MVP da NFL e duas vezes MVP do Super Bowl.

➤ Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, oito vezes consecutivas do NFL Pro-Bowl e duas vezes campeão do Super Bowl.

➤ Rory McIlroy, quatro vezes vencedor do campeonato principal de golfe e número 2 do mundo.

➤ Anthony Joshua, medalhista de ouro no boxe olímpico e duas vezes ex-campeão mundial unificado dos pesos pesados.

➤ Roger Ehrenberg, fundador da Eberg Capital, investidor no Miami Marlins (MLB) e no Real Salt Lake (MLS).



