Quem são os donos do Golden State Warriors? Veja o tamanho de cada fortuna

De acordo com a revista Forbes, ele tem uma fortuna estimada em US$ 1,8 bilhão (cerca de R$ 9 bilhões) atualmente, sendo que a maior parte é graças à sua participação nos Warriors.



Quem é Peter Guber e qual o tamanho da sua fortuna?



Dono 20% dos Warriors, Peter Guber tem mais de 35 anos de experiência na indústria do esporte e do entretenimento. Ele é, por exemplo, fundador e CEO da Mandalay Entertainment, um empreendimento multimídia visionário que abrange filmes, TV, esportes e mídia digital.



Dentro do esporte, ele também tem participação acionária no Los Angeles Dodgers, da MLB, e no LAFC, da MLS. De acordo com a imprensa norte-americana, ele também tem uma fortuna superior a US$ 1 bilhão (R$ 5,06 bilhões).