Palmeiras tem elenco duas vezes mais caro que o do Boca Juniors; veja comparação

Os jogadores mais valiosos do confronto



Ao analisar os valores individuais, a superioridade do Palmeiras fica mais evidente. O jovem atacante Luca Langoni (€ 6 milhões) é jogador mais valioso do Boca Juniors, mas seria apenas o 12º entre os atletas do Verdão.



A lista é encabeçada por Endrick (€ 25 milhões). Raphael Veiga (€ 16 milhões) e Rony (€13 milhões) completam o top 3 dos jogadores mais valiosos do confronto.



