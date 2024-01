Coritiba fecha maior acordo de patrocínio máster da história do clube

- A parceria é um passo importante para a valorização das propriedades comerciais do clube. É o maior patrocínio máster da história do clube, o que está alinhado com a nossa estratégia da gestão de impulsionar a marca do Coritiba. Este crescimento passa por uma nova política de atuação juntos aos parceiros de negócio e pelo nosso objetivo de ampliar as receitas geradas por novos acordos comerciais - afirmou o CEO do Coritiba SAF, Carlos Amodeo.