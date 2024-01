Lance! Biz explica: Por que os valores de patrocínio crescem tanto no futebol brasileiro?

Por que as empresas querem patrocinar os clubes?



O que justifica as empresas gastarem cada vez mais para se associarem aos clubes brasileiros? Para Rene Salviano, CEO da Heatmap, agência que atua com marketing e patrocínio esportivo, o próprio vínculo com o esporte é o principal fator motivador.



- Desde 2019 estamos acompanhando um aumento acentuado nos valores das propriedades negociadas com o mercado de apostas, mas não é por acaso. As arenas, as instituições desportivas e tudo que envolve o esporte tem total sinergia com este mercado, o que acaba fazendo total sentido estarem no esporte, seja o futebol ou o vôlei, que são os dois esportes mais praticados no país - disse Salviano, antes de completar:



- Além desta conexão, usar o esporte como plataforma de comunicação é uma estratégia forte demais. Comunicar esporte é comunicar saúde, energia e vários outros elementos que facilitam o engajamento com a marca patrocinadora. Imaginem então em um ano olímpico. O mundo vai respirar o esporte. Tudo isto só traz pontos positivos para as marcas de qualquer segmento estejam junto ao esporte.