Como trabalhar com futebol? Descubra carreiras para entrar na indústria esportiva

Ser jogador de futebol é o sonho de milhares de brasileiros, mas poucos conseguem realizá-lo. A boa notícia é que é possível construir uma carreira dentro do mercado esportivo mesmo sem ter nascido com o talento de Neymar, Vini Jr, Marta e cia.



Segundo dados divulgados pela CBF, a indústria do futebol brasileiro é responsável por empregar 156 mil pessoas no país. A pesquisa realizada pela consultoria Ernst & Young mostrou ainda que o esporte teve impacto de 0,72% no PIB nacional e movimentou R$ 52,9 bilhões em 2018.



