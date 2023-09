Qual é o prêmio recebido por Djokovic pelo título do US Open?

Com 24 títulos de Grand Slams, Novak Djokovic está para sempre na história do tênis. O título do US Open 2023, conquistado no domingo (10), renderá um prêmio de US$ 3 milhões (cerca de R$ 15 milhões) ao tenista da Sérvia.



Este é o prêmio previsto no regulamento da competição. Por fora, é possível que o atleta receba também incentivos de patrocinadores pela conquista.



