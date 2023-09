Qual é o tamanho da fortuna de Felipe Massa, ex-piloto da Fórmula 1?

Ganhos ao longo da carreira



Em 2019, a Forbes montou uma lista com os pilotos que mais ganharam dinheiro na Fórmula 1. Enquanto Lewis Hamilton aparecia na primeira posição, com mais de US$ 489 milhões ganhos, Felipe Massa ficou em 9° lugar no ranking, com US$ 110 milhões (R$ 542 milhões) acumulados na carreira.