Lance! Biz explica: O que faz um gestor de futebol?

De modo geral, o gestor de futebol é o elo entre a diretoria e o campo. Ele é responsável por uma série de funções administrativas, estratégicas e até mesmo técnicas, que vão desde a contratação de jogadores até a definição de logísticas de viagem.



No futebol brasileiro o cargo de gestor de futebol tem diversas nomenclaturas, como: Diretor de Futebol, Diretor Executivo, Gestor, Superintendente, Gerente de Futebol. Todos os cargos têm funções de planejamento, organização, direção e controle no contexto de cada clube.



+ Já pensou em ser um gestor de futebol? Participe da nossa Masterclass com Felipe Ximenes e descubra oportunidades



O objetivo principal do gestor é proporcionar o funcionamento do departamento de futebol e dar as melhores condições possíveis para os times ou atletas. Este profissional também deve representar o clube junto a entidades esportivas com federações estaduais e nacionais.