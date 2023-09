Três brasileiros aparecem na lista dos 100 clubes que mais faturaram na janela; veja ranking

Brasileiros no ranking:



✔️ Os valores recebidos com as vendas de Deivid Washington e Ângelo, ambas para o Chelsea, foram suficientes para fazer do Santos a equipe brasileira que mais faturou na janela: € 31 milhões. No ranking mundial, o Peixe ficou na 72ª posição.



✔️ Logo em seguida, na 79ª posição, aparece o Corinthians. O Timão vendeu Murillo para Nottingham Forest (€ 12 milhões) e Roger Guedes para o Al-Rayyan (€ 9,1 milhões), por exemplo, e superou a arrecadação de equipes tradicionais como o Sevilla (€ 26,5 milhões).



✔️ Já o Flamengo, com € 25 milhões faturados na janela, ocupa a 90ª posição no ranking mundial.