Lance! Biz explica: Como a NFL consegue pagar salários astronômicos aos jogadores?

A receita aumentará novamente em 2023 com novos contratos de longo prazo de televisão. De acordo com a Forbes, o faturamento total da NFL deve superar US$ 20 bilhões (R$ 98,5 bilhões) neste ano.



Com o aumento do faturamento, o teto salarial ("salary cap") da NFL também cresce e permite acordos cada vez maiores. Em 2023, o limite de gastos anuais que cada equipe da liga norte-americana de futebol americano pode usar com salário de seus jogadores é de US$ 224 milhões.