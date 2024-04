CBF vende naming rights do Brasileirão por valor recorde

O Brasileirão terá um novo nome oficial a partir de 2024. Depois de seis temporadas consecutivas com a marca atacadista de supermercado Assaí, principal competição do futebol brasileiro teve o naming rights comprado pelo site de apostas Betano.



Os valores não foram divulgados, mas o contrato é superior ao anterior e é visto como o maior da história em naming rights do Campeonato Brasileiro. O Assaí pagou cerca de R$ 50 milhões na última renovação anual. A informação foi dada inicialmente pelo ge.



