Quem são os quatro atletas na lista de bilionários da Forbes?

Maior pontuador na história da NBA, LeBron James também continua a adicionar dígitos à sua fortuna. Ele esteve no topo da lista de atletas mais bem pagos do mundo por quase uma década, e deve ganhar cerca de US$ 120 milhões (R$ 605 milhões) dentro e fora da quadra nesta temporada com seu contrato com o Lakers e acordos de patrocínio com empresas como Nike, AT&T e Pepsi.



➡️ Qual é o tamanho da fortuna de LeBron James, astro da NBA?