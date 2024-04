CBF aceita propostas e define transmissão da Série B do Brasileirão

A CBF e os clubes resolveram o impasse da transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro 2024. Após rescindir contrato com a agência Brax Sports Assets, a entidade aceitou proposta de três emissoras: Globo, Canal Goat e TV Brasil. A informação foi dada inicialmente pela Folha de S. Paulo.



📺 Como os jogos serão divididos?



- A Globo terá direito a todas as 380 partidas da segunda divisão e fará a exibição no SporTV (TV fechada) e no Premiere (pay-per-view).



- Já o Goat só não terá partidas do Santos como mandante e fará os jogos em seu canal no YouTube (streaming).



- A TV Brasil fará alguns jogos em TV aberta, que serão selecionados em conjunto com a CBF.