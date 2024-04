Qual é o tamanho da fortuna de Ramon Dino, fisiculturista brasileiro?

➡️ Qual é o tamanho da fortuna de Arnold Schwarzenegger, lenda do fisiculturismo?



💸 Patrocínios e salário de Ramon Dino



Os fisiculturistas profissionais não vivem apenas de premiações. Muitos deles recebem salários das marcas patrocinadoras. O profissionalismo recente em torno do esporte tem levado os atletas de ponta a terem rendimentos equivalentes aos de jogadores de futebol, podendo chegar até a R$ 400 mil mensais.



Em grandes eventos de fisiculturismo, Ramon Dino representa o time da Max Titanium Suplementos. Além de pagar uma remuneração, a empresa paga as viagens do atleta, disponibiliza uma academia de primeira linha e oferece royalties na venda de produtos.



💼 Outros negócios de Ramon Dino



Além disso, o Dinossauro do Acre tem 600 mil seguidores no seu próprio canal no YouTube e quase 6 milhões de seguidores no Instagram. Estima-se que ele lucre alguns milhares de dólares mensalmente por meio de anúncios nos vídeos e publicações.



Dino também tem linha própria de roupas em parceria com a loja Mith e fatura royalties de acordo com a venda de produtos.