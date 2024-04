Premiação do Arnold Brasil 2024: veja valores pagos em cada categoria

O Arnold Brasil 2024, chamado oficialmente de Arnold South America 2024, é o maior evento fitness multiesportivo do país e acontece desde a última sexta-feira (5), no Expo Center Norte, em São Paulo.



A atração principal da versão nacional do Arnold Sports Festival, é claro, são os campeonatos de fisiculturismo. Além do prestígio esportivo, muito dinheiro está em jogo para os participantes. Abaixo, o Lance! Biz apresenta os valores de premiação em cada categoria.



