A Série A do Campeonato Brasileiro é a sétima liga nacional mais valiosa do mundo, aponta um levantamento da Pluri Consultoria, em parceria com o Lance!Biz. O Brasileirão ocupava a sexta posição até o último mês, mas foi ultrapassado recentemente pela Championship, a segunda divisão da Inglaterra.



A mudança tem explicação: três clubes com alto poder financeiro - Leeds United, Leicester e Southampton - foram rebaixados na última temporada da Premier League. Isso resultou em um aumento significativo no valor da segunda divisão de maio para junho.



