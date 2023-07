As cifras envolvendo Vitor Roque:



> Em abril de 2022, o Athletico-PR pagou a multa rescisória de R$ 24 milhões ao Cruzeiro e acertou a contratação do atacante Vitor Roque. Esta foi, inclusive, a maior contratação da história do Furacão.



> O alto investimento em uma promessa de 17 anos foi visto com desconfiança por parte da torcida, mas se mostrou acertado em pouco tempo.



+ Web se impressiona com valores da venda de Vitor Roque ao Barcelona: ‘Assustador’



> Cerca de 15 meses depois da contratação, o Athletico acertou a venda de Vitor Roque por uma bolada que pode chegar a R$ 395 milhões. O clube ainda ficará com 20% dos direitos em futuras negociações.