Últimas movimentações no mercado de patrocínio:



> Inter de Milão e Nike:



A Inter de Milão renovou seu contrato com a Nike por mais 10 anos, garantindo um fluxo de receita de 30 milhões de euros por temporada. Este acordo reforça a parceria de longa data entre o clube e a marca esportiva, que já dura mais de duas décadas.



Além do fornecedor de material esportivo, a Inter de Milão assinou contrato de patrocínio com a Paramount+, que estampará a marca nas costas da camisa. O clube ainda procura um novo patrocinador máster.



> Atlético de Madrid e Emma The Sleep Company:



O Atlético de Madrid assinou um contrato de patrocínio de duas temporadas com a Emma The Sleep Company. Embora os termos financeiros do acordo não tenham sido divulgados, o clube planeja aproveitar a parceria para analisar a relação entre um bom descanso e o desempenho esportivo dos jogadores.



> Chelsea e a busca por um patrocinador:



O Chelsea lançou seu novo kit para a temporada 2023-24, mas sem um patrocinador na frente da camisa. O clube tem estado em discussões com várias empresas sobre o espaço máster e espera ter um acordo em vigor antes do início da temporada da Premier League.