O objetivo do bloco é "combinar os benefícios econômicos oferecidos pelos financiadores da LFF com as iniciativas de governança que antes pareciam possíveis com a LIBRA". Entre as propostas, estão o rebaixamento e promoção de três clubes por divisão, deixar a governança da liga nas mãos dos clubes, implementação de fair play financeiro "com modelos testados na Europa" e criação de propriedades comerciais controladas pelos clubes..