Pressão externa e contradição



> O primeiro ponto tem relação com o banco BTG. Apesar de a diretoria atleticana não admitir, há um consenso dentro da LFF de que o clube trocou de lado por influência da empresa.



> Cabe destacar que, além de ter cerca de R$ 168 milhões a receber do Galo, o BTG também alinhou uma parceria financeira com o comando do Atlético-MG na futura SAF do clube.



> Outro ponto debatido internamente é que o Galo se coloca em uma posição contraditória. Publicamente, o presidente Sérgio Coelho chegou a criticar a Libra por causa dos privilégios oferecidos a Flamengo/Corinthians e defendia o modelo da LFF como o mais benéfico para um Brasileirão equilibrado.



> Os remanescentes no Forte Futebol também apontam que a diferença das receitas entre Atlético e Flamengo será maior com a mudança.