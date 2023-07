O Atlético-MG está de saída da Liga Forte Futebol (LFF). Um dos clubes fundadores do grupo, o Galo deixará o bloco para assinar com a Liga do Futebol Brasileiro (LiBRA).



A mudança foi oficializada pelo clube nas redes sociais (veja a nota oficial abaixo). Segundo apurou o Lance!, um dos principais motivos é a pressão do banco BTG, um dos principais credores do Atlético-MG e assessor da Libra.



