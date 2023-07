Dono de uma das maiores fortunas do futebol mundial, Cristiano Ronaldo está prestes a diversificar seus investimentos. Nas últimas semanas, ele fechou acordos para se tornar acionista de duas empresas: uma gigante de mídia portuguesa e uma plataforma alemã de venda de relógios de luxo.



Vale destacar que estas não serão as primeiras experiências do craque português no mundo dos investimentos. O império de CR7 já inclui marcas de hotelaria, perfumes, óculos, roupas e até mesmo uma clínica de tratamento capilar.



