Qual é o tamanho da fortuna de Tiger Woods, lenda do golfe?

Ao todo, a Forbes estima que Tiger Woods ganhou US$ 1,7 bilhão (R$ 8,5 bilhões) durante seus 28 anos de carreira. Ele ganhou mais prêmios em dinheiro – US$ 121 milhões – do que qualquer outro golfista na história, mas os ganhos em torneios representam menos de 10% de sua receita total.



A maior parte vem de acordos de patrocínio com marcas como Nike, TaylorMade e Monster Energy. Woods também tem um negócio de design de campos de golfe, um contrato de TV com o serviço de streaming GolfTV da Discovery e um livro de memórias recentemente adiado vindo da HarperCollins



No auge da carreira, o golfista chegava a ganhar U$S 100 milhões (R$ 500 milhões) por temporada e foi o atleta mais bem pago do mundo durante dez anos seguidos (2002 a 2012).



De acordo com o Sportico, outro site especializado em finanças do esporte, a fortuna de Tiger Woods é ainda maior. Em levantamento publicado neste ano, o veículo estima que o golfista tenha recebido US$ 2,66 bilhões (R$ 13,3 bilhões) desde que iniciou a carreira - em valores ajustados pela inflação.



Na lista histórica de ganhos, ele fica apenas atrás de Michael Jordan, que teria faturado US$ 3,75 bilhões (R$ 18,8 milhões) durante a vida. Confira a lista completa no link acima.