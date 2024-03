Barcelona recebe proposta bilionária de rival da Nike e pode trocar de fornecedor

O Barcelona tem uma proposta bilionária na mesa para deixar a Nike e trocar de fornecedor de material esportivo. De acordo com o jornal Marca, a Puma está interessada em patrocinar o clube catalão e oferece valores superiores em relação à marca norte-americana.



O Barça tem contrato com a Nike até 2028, mas sente que é mal pago pela gigante do vestuário esportivo. Após cogitar fabricar seus próprios uniformes, o clube trabalha com dois cenários: negociar um novo acordo com a atual patrocinadora ou aceitar a proposta da Puma.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp