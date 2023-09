No segundo episódio de "Futebol Além do Óbvio", programa produzido pelo Lance!, Felipe Ximenes recebe Marcio Bittencourt, agente de futebol com mais de 18 anos no mercado. Na conversa, Marcio explica como surge o papel do profissional da área partir da criação da Lei Bosman, como funciona o trabalho e a relação com gestores de futebol, entre outro temas.