Quer trabalhar em um clube de futebol? Saiba as formações e competências necessárias

Quais são as competências necessárias?



Na plataforma do LinkedIn, os usuários também inserem as respectivas competências, o que nos ajuda a entender o que os clubes procuram na hora de contratar um novo colaborador.



Entre as habilidades mais comuns, aparecem planejamento estratégico, comunicação, esportes e gestão, por exemplo. Todas essas qualidades podem ser desenvolvidas e aprimoradas no curso de Felipe Ximenes em parceria com o Lance!.