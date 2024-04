14 marcas vão fornecer material para os clubes da Libertadores; veja ranking

As empresas globais Umbro e Nike aparecem com quatro e dois clubes, respectivamente. New Balance, Le Coq Sportif e Reebok têm um time cada.



As outras seis marcas são desconhecidas no Brasil e têm um clube patrocinado cada: KS7, Cappeli Sport, MGR, RS, Boman e Ruge.



👕 As empresas com mais clubes na Libertadores 2024:



- 6 clubes: Adidas e Puma

- 5 clubes: Marathon

- 4 clubes: Umbro

- 2 clubes: Nike

- 1 clube: New Balance, Le Coq Sportif, KS7, Reebok, Cappeli Sport, MGR, RS, Boman e Ruge.