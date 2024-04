Onde assistir à Sul-Americana? Entenda divisão dos direitos de transmissão

📺 Onde assistir à Sul-Americana na TV aberta?



Assim como no ano passado, a Libertadores será transmitida pelo SBT na TV aberta. A emissora é a "casa" do torneio no atual ciclo comercial, entre 2023 e 2026.



Na fase de grupos, o SBT transmitirá um jogo por rodada - sempre às noites de terça-feira. As partidas serão exibidas para todo o país. Serão três partidas do Corinthians, uma do Inter, uma do Cruzeiro e uma do Athletico-PR.



