Qual é o prêmio recebido por Sinner pelo título do Miami Open?

O tenista Jannik Sinner conquistou o Miami Open neste domingo após bater o búlgaro Dimitrov. Além do reconhecimento esportivo e dos pontos no ranking, o título renderá um prêmio de US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões) ao atleta da Itália.



Este é o prêmio previsto no regulamento da competição. Por fora, é possível que Sinner receba também incentivos de patrocinadores pela conquista.



