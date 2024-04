Onde assistir à Libertadores? Entenda divisão dos direitos de transmissão

📺 Onde assistir à Libertadores na TV aberta?



Assim como no ano passado, a Libertadores será transmitida pela Globo na TV aberta. A emissora carioca é a "casa" do torneio no atual ciclo comercial, entre 2023 e 2026.



Na fase de grupos, a Globo transmitirá dois jogos simultâneos por rodada - sempre às 21h30 de quarta-feira. As partidas serão distribuídas nas praças ao redor do país. O canal vai dar preferência para duelos dos clubes paulistas e cariocas.



As partidas exibidas na TV aberta terão o sinal disponível no Globoplay, plataforma de streaming da Globo.