Joias do Cruzeiro movimentaram mais de R$ 800 milhões no mercado nos últimos anos Jogadores formados pelo clube mineiro destacam-se no mercado global

Após sair do Cruzeiro para o Athletico-PR, VitorRoque transferiu-se para o Barcelona e, mais recentemente, para o Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Após sair do Cruzeiro para o Athletico-PR, VitorRoque transferiu-se para o Barcelona e, mais recentemente, para o Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)