Herói da semifinal ressurge na prorrogação e Olympiacos é campeão da Conference League

Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 18:57 • Nea Filadelfeia (GRE) • Atualizada em 29/05/2024 - 20:00

O Olympiacos venceu a Fiorentina por 1 a 0 e levantou o taça da Uefa Conference League na tarde desta quarta (29). Em jogo amarrado e sem grandes chances para os dois lados, foi preciso que o herói da semifinal, Ayoub El Kaabi, aparecesse na prorrogação para dar o troféu inédito para os gregos. Este foi o primeiro título do brasileiro Rodinei no futebol, europeu.

Confira o gol salvador feito por El Kaabi, faltando quatro minutos para o final a prorrogação:

Para o Olympiacos, a história foi feita em Nea Filadelfeia, na Grécia: o time jogou e venceu a primeira final europeia da sua história. Completando a festa, a equipe ainda foi campeã na frente dos torcedores, na OPAP Arena. O marroquino Ayoub El Kaabi, que já tinha sido decisivo na semifinal diante do Aston Villa, encerrou a Conference League com onze gols marcados e o título na conta.

Já do lado da Fiorentina, o resultado se trata de mais uma decepção: a Viola já tinha sido vice-campeã do torneio na temporada passada, quando foi derrotada pelo West Ham. No geral, a Fiorentina até tentou mais que os gregos, foram 17 finalizações contra seis, porém, foi parada pelo goleiro Tzolakis, que saiu de campo com quatro defesas feitas.

Com 47 títulos do campeonato grego, o Olympiacos conquistou a primeiro taça europeia da sua história, e se juntou a West Ham e Roma, como os três únicos vencedores do troféu.