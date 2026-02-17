Clube inglês se une a refrigerante conhecido mundialmente

O Southampton anunciou uma parceria plurianual com a gigante de bebidas Carlsberg Britvic. Com a parceria, o refrigerante sem açúcar Pepsi Max passa a ser Parceiro Oficial de Refrigerantes do St Mary's Stadium, casa do clube inglês. O acordo inclui direitos exclusivos de naming rights do espaço Level 1, que passa a se chamar Level 1 powered by Pepsi Max.

Pelos termos divulgados, os produtos da companhia serão distribuídos em toda a área do estádio: level 1, The Dell, lounges de hospitalidade e fan zones. A operação contempla dias de jogo e demais eventos realizados no local.

O portfólio disponível aos torcedores inclui Pepsi, Pepsi Max, 7UP, Tango, Lipton Ice Tea, Jimmy's Iced Coffee e Robinsons Fruit Shoot. O espaço recém-renomeado vai funcionar como principal ponto de ativação da linha completa, enquanto outras áreas contarão com oferta segmentada de produtos.

Além dos direitos de fornecimento de produtos nos locais explicados acima, a Pepsi Max terá presença nos ativos do clube. Por exemplo, em painéis de LED no perímetro do campo, publicidade em telões. Também fazem parte backdrops de entrevistas e ativações em hospitalidade e matchday.

- Estamos satisfeitos em dar as boas-vindas à Carlsberg Britvic e à Pepsi Max como parceiros-chave do Southampton. Este acordo reflete nossa ambição compartilhada de aprimorar a experiência do torcedor no St Mary's ao levar algumas das marcas de refrigerantes mais populares do Reino Unido aos nossos torcedores - celebrou Greg Baker, diretor de receitas do clube. E emendou:

- O Level 1 powered by Pepsi Max é um avanço importante para o estádio, e esperamos trabalhar de perto com a Carlsberg Britvic nas próximas temporadas.

Em campo

O Southampton disputa, atualmente, a Championship, segunda divisão inglesa. Após 32 rodadas, o time está na décima colocação, com 46 pontos.