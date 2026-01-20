O Grupo Boticário anunciou o ex-meia-atacante Kaká como novo embaixador global da fragrância masculina Malbec. Segundo a empresa brasileira, atualmente o produto é comercializado em quatro continentes. Mas a ideia é expandir ainda mais a marca.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A parceria será ativada em um plano global de comunicação, que inclui campanha audiovisual, ações digitais e um evento de lançamento da fragrância Malbec Black Legend. O projeto marca uma nova fase da linha, que completa mais de duas décadas como um dos principais produtos do portfólio da empresa.

De acordo com Carolina Carrasco, diretora de branding e comunicação da companhia, a escolha do embaixador foi pensada a partir do alinhamento entre os valores da marca.

continua após a publicidade

- Malbec é uma marca lendária e a principal fragrância da perfumaria brasileira, com mais de 20 anos de história construídos sobre os pilares de conquista, elegância, intensidade e legado - lembrou, antes de emendar:

- Para esta nova era de Malbec, buscamos um embaixador que pudesse representar perfeitamente esse legado de conquistas dentro do universo do futebol, conectando a marca ao momento cultural do esporte.

continua após a publicidade

Kaká também comentou a parceria e o alcance internacional da campanha.

- Sempre vi Malbec como uma fragrância que transmite personalidade e confiança. Fazer parte desse novo momento, em uma campanha com alcance internacional, é como representar nosso país mais uma vez. E, desta vez, de uma maneira diferente - analisou o ex-jogador.

Copa

Kaká conquistou, com a Seleção Brasileira, a Copa do Mundo de 2002. Mas o troféu que será novamente disputado em seis meses estará no Brasil entre os dias 23 e 25 de fevereiro, como parte do Tour da Taça da Fifa. A programação inclui passagens por São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, com experiências abertas a consumidores por meio de promoção organizada pela empresa.