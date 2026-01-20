O Borussia Dortmund anunciou uma nova parceria com a Lenovo. A partir de agora, a companhia chinesa passa a atuar como parceira oficial de inovação em inteligência artificial (IA) do clube alemão. O acordo prevê a aplicação de soluções de inteligência artificial em processos esportivos e administrativos.

Segundo o comunicado do Borussia Dortmund, a Lenovo fornecerá equipamentos compatíveis com aplicações de IA. Isso inclui computadores, servidores e diferentes outros produtos, que serão utilizados tanto na sede quanto no estádio do clube, o Signal Iduna Park.

A tecnologia será utilizada para otimizar fluxos de trabalho, ampliar a análise de dados e acelerar a tomada de decisões dentro da organização. De acordo com Mirco Krebs, vice-presidente da Lenovo para Europa, Oriente Médio e África, a parceria tem como objetivo apoiar decisões em ambientes de alta exigência.

- A tecnologia pode fazer a diferença não apenas no mundo dos negócios, mas também no esporte de alto rendimento. Como parceiro de inovação em IA do Borussia Dortmund, levamos nosso poderoso hardware de IA exatamente para onde cada segundo conta: onde decisões que podem mudar o jogo são tomadas em frações de segundo - afirmou o dirigente.

Já Carsten Cramer, porta-voz da diretoria do Borussia Dortmund, destacou a convergência entre tradição e modernização no clube.

- O Borussia Dortmund representa tradição, mas também progresso. Acreditamos que a tecnologia moderna pode nos ajudar a melhorar em todos os níveis: seja em campo ou na organização - completou.

O Borussia Dortmund não divulgou valores nem a duração do contrato.

Em campo

Enquanto se movimenta nos bastidores, o Borussia Dortmund também vai fazendo uma campanha segura na Bundesliga. A equipe está em segundo lugar, com certo conforto. Se são 11 pontos para o líder Bayern de Munique, são seis para o Hoffenheim, terceiro colocado.