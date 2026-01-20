O Inter Miami, clube de Lionel Messi na Major League Soccer (MLS), anunciou dois novos movimentos comerciais: o clube confirmou a Ergo Next Insurance como nova patrocinadora e, paralelamente, anunciou renovação e ampliação do acordo com a Lowe's. Esta passa a ocupar posições de maior destaque no portfólio da equipe estadunidense. Veja abaixo as áreas de atuação das patrocinadoras e detalhes dos acordos.

Seguradora

A equipe de Messi fechou uma parceria plurianual com o grupo global de seguros Ego Group AG, nomeando a Ergo Next Insurance como parceiro principal, parceiro de roupas de treino e parceiro oficial de seguros. O acordo com o Inter Miami marca o primeiro patrocínio de vestuário de treino da empresa.

A empresa passa a estampar todos os uniformes de treino do time principal e da comissão técnica. Neste caso, também em pré-jogos e viagens. A exposição também se estende ao Inter Miami II, equipe que disputa a MLS Next Pro, considerada a liga de desenvolvimento do país.

O Miami Freedom Park, estádio onde a equipe vai mandar seus jogos a partir de abril. A patrocinadora terá exibição fixa e fará ativações voltadas à experiência do torcedor, incluindo ações presenciais em dias de jogo e campanhas digitais direcionadas à base global de fãs do clube.

Varejista

Paralelamente, o Inter Miami também anunciou a renovação e expansão da parceria com a Lowe's, que também passa a ter a posição de parceiro principal. A empresa de varejo especializada em melhorias para casa também se torna parceira oficial de manga de camisas da equipe da MLS NEXT Pro e das categorias de base.

O novo acordo inclui ainda a empresa como parceira fundadora do Miami Freedom Park. Neste caso, com participação direta em ações ligadas à construção e ao desenvolvimento do estádio e dos arredores do complexo.

A parceria renovada mantém ativações comunitárias, integrações digitais e ações presenciais, além da continuidade do patrocínio à Dreams Cup, torneio juvenil promovido pelo Inter Miami.