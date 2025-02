Frente a mais um duelo nesta Champions League, Real Madrid e Manchester City viraram assunto nas últimas semanas. O fato da grandeza dos clubes e por se enfrentarem em uma etapa tão cedo na competição foi uma discussão. Os dois times não fizeram uma boa primeira fase, e, nesta segunda, obtiveram a chance de virar o jogo e se reforçarem na janela de verão europeu. Diante disso, veja qual dos dois times gastou mais.

Quanto o Manchester City gastou?

Fazendo uma má temporada, o Manchester City entrou na janela de meio de temporada desesperado por reforços para mudar o seu rumo. O clube, antes de janeiro, chegou a ficar fora da zona de classificação para qualquer competição europeia. Na Champions o time colecionou vexames e chegou na última rodada, fora da zona de classificação. Porém, jogando com o favoritismo, o City conseguiu vencer e se classificar.

Omar Marmoush, atacante do Manchester City (Foto: Reprodução/X)

Na janela, o City buscou se remodular para o prosseguir da temporada. O clube gastou mais de R$ 1 bilhão em reforços e foi disparado o time que mais gastou na janela de meia temporada. O clube investiu mais de 218 milhões de euros em reforços - equivalente a 45% do total de todos os ingleses. Vitor Reis, Marmoush, Khusanov e Nico González foram os grandes nomes trazidos pelo Manchester City.

Quanto o Real Madrid gastou?

O Real Madrid talvez precisou de mais reforços do que o Manchester City. O time começou a La Liga devagar, mas conseguiu engatar e se tornou líder. Porém, foi na Champions que o alerta dos merengues ficou ligado. O clube fez uma competição abaixo do esperado. A equipe clube convive com desfalque por lesões desde a temporada passada e entrou na janela de meia de temporada com diversos jogadores da linha defensiva machucados.

Raul Asencio atua defesivamente pelo Real Madrid contra o Leganés, por LA LIGA (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Sabendo disso, o Real Madrid, que tem bastante dinheiro para gastar, não gastou nenhum centavo na janela de meio de temporada. O clube, mesmo precisando de reforços, escolheu seguir do jeito que estava e não se reforçou. Mesmo com diversos lesionados, os merengues confiou na capacidade de improvisação, base e jogadores voltando de lesão como 'reforços' e não se movimentou nesta janela de verão europeu.

