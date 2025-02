Duas das principais equipes do mundo, Manchester City e Real Madrid disputam uma vaga nas oitavas de final da Champions League. Enquanto os jogadores medem força em campo, o Lance! Biz compara o valor dos elencos para saber qual é o mais valioso.

➡️Ancelotti desabafa sobre jogo entre Real e City: ‘Um embate que ninguém gostaria de ver’

Na temporada passada, os clubes se enfrentaram por vaga nas quartas da Champions e empataram em 4 a 4 no agregado, levando a decisão para os pênaltis no Etihad Stadium. Com defesas decisivas de Andriy Lunin e a cobrança final convertida por Antonio Rüdiger, o Real Madrid eliminou o City e avançou às semifinais.

⚽ Qual elenco é o mais valioso?

Erling Haaland é o nome que vem à mente quando se fala do Manchester City. O norueguês chegou à equipe inglesa em 2022 e seu contrato é um dos mais longos da história do futebol, válido até 2034. Seu valor de mercado atual, por sua vez, é de 200 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,2 bilhão).

Além do atacante, o City conta com Rodri, De Bruyne e Phil Foden, que fazem com que o elenco seja o mais valioso do mundo, segundo dados do Transfermarkt.

Vini Jr., por sua vez, lidera a lista do Real Madrid, com o mesmo valor de mercado de Haaland. Embora a equipe tenha outros nomes de peso, como Mbappé, Bellingham, Rodrygo e Modric, o elenco ocupa a segunda colocação do raniking, atrás do rival.

Manchester City x Real Madrid: qual elenco vale mais? (Foto: Andrew Yates/Sportimage Credit: Sportimage Ltd/Alamy Live News)

💰 Quem é mais rico?

Ainda de acordo com o Transfermarkt, o valor de mercado do Manchester City é de 1,3 bilhão de euros, contra 1,23 bilhão do Real Madrid.

Onde assistir Manchester City x Real Madrid

As equipes se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), em jogo válido pela ida dos play-offs da Champions League. Quem avançar no duelo irá aguardar o sorteio para enfrentar Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen.

A partida terá transmissão do SBT (canal aberto), da TNT (canal fechado) e da MAX (streaming).