Por que apostar no Manchester City contra o Real Madrid na Liga dos Campeões?

Manchester City x Real Madrid se enfrentam pela partida de ida dos playoffs da Champions League. O confronto acontece nesta terça-feira (11/02), às 17h, no Etihad Stadium. Portanto, saiba o que esperar deste confronto e as odds para os principais mercados deste jogo.

Odds Manchester City x Real Madrid

O confronto entre Manchester City e Real Madrid acontece pela terceira edição seguida da Champions League. Os espanhois levam a melhor, com a classificação em duas temporadas.

No entanto, o Manchester City é que larga como favorito e tem 52% de chances de vencer no jogo de ida. Confira abaixo as cotações para o primeiro duelo.

Mercado: Resultado final

Vitória do Manchester City - 1.91 Empate - 4.00 Vitória do Real Madrid - 3.50

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 11 de fevereiro de 2025 às 10 horas.

Handicap

Partidas que são equilibradas também trazem a possibilidade de apostar no handicap. Porém, o foco em jogos deste tipo deve ser no sinal positivo, com o foco na equipe menos cotada.

Nesta partida, o Real Madrid com +1.5 tem retorno de 1.33. Na aposta, o time pode vencer, empatar ou até mesmo perder por um gol de diferença. Um cenário possível até pelo momento de instabilidade do Manchester City.

Vale destacar que dos oito encontros nas últimas temporadas, o City só ganhou por uma margem maior que essa em uma partida. Nos outros três triunfos a margem foi de apenas um gol. O Real Madrid ganhou uma e empatou três.

Total de gols

O histórico recente do confronto também traz a expectativa de um placar movimentado. Todos os últimos oito duelos entre as equipes terminaram com pelo menos duas bolas nas redes. Estes jogos aconteceram nas últimas cinco temporadas. Portanto, são elencos próximos aos atuais.

Dessas oito partidas, seis terminaram com pelo menos três gols. Sendo assim, o palpite vai para o total acima de 2.5. Neste caso, o confronto tem que ter no mínimo três bolas nas redes novamente. Já uma aposta no acima de 3.5 tem odds de 2.10. Com este cenário, o jogo tem que ter quatro ou mais gols.

Autor dos gols

Os dois clubes contam com atacantes de alto nível. Por isso, é possível focar também em quem vai balançar as redes. Um desses nome é Erling Haaland. O atacante é o mais cotado para marcar, com odds de 1.90.

Apesar de ser um grande artilheiro, o norueguês ainda não marcou diante do Real Madrid com a camisa do City. Pelo lado espanhol, Kylian Mbappé é o destaque, com odds de 2.40. Já o brasileiro Vinicius Jr está cotado em 2.60.

É possível também apostar que um desses jogadores faça dois ou mais gols. Neste caso, o retorno é de no mínimo 5.00. Isso acontece com o feito de Haaland. Mbappé e Vini Jr trazem 8.50 e 10.00, respectivamente.